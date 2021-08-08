المكتب الجامعي يقترح عودة هلال الشابة الى الرابطة المحترفة الاولى خلال موسم 2021-2022

اعلن المكتب الجامعي لكرة القدم انه سيقترح على الجلسة العامة المقررة في موعدها الجديد يوم 11 سبتمبر المقبل أن يعود الهلال الرياضي الشابي للرابطة المحترفة الأولى خلال الموسم 2021-2022.

واضافت الجامعة التونسية لكرة القدم في بيان صادر يوم الاحد اثر اجتماع المكتب الجامعي المنعقد عن بعد برئاسة وديع الجريء ان “الغاية من القرار الصادر في 17 أكتوبر الماضي (تجميد هلال الشابة وحرمانه من المشاركة في المسابقات المنظمة من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم وهياكلها بالنسبة للموسم الرياضي 2020-2021) هو ضرورة احترام الفصول المتعلقة بالانخراط في موسم 2020-2021 اضافة الى فرض القانون والانضباط على الجميع ولم يكن من باب التشفي أو التعسف على أي طرف كما يسعى البعض ترويجه”.

وبخصوص العقوبة المؤقتة الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر الفارط، اشارت الجامعة التونسية لكرة القدم انها “عقوبة أوجبها أيضا تطبيق القانون وعدم السماح بالتمرد على القانون الأساسي ومختلف قوانين الجامعة التونسية والاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم وخاصة منها الفصول 15 و 16 و74 و 76 من النظام الأساسي للجامعة و 46 من النظام الأساسي للاتحاد الافريقي لكرة القدم و14 و 59 من النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم”.

وتابعت ان المكتب الجامعي “سيقترح على أنظار الجلسة العامة المصادقة على العقوبة للفترة الممتدة من تاريخ 30 ديسمبر 2020 إلى غاية تاريخ انعقاد الجلسة العامة دون التمديد في العقوبة إلى ما بعد ذلك التاريخ مع اقتراح عودة الهلال الرياضي الشابي إلى الرابطة المحترفة الأولى بالنسبة لموسم 2021-2022”.

واوضحت ان “الغاية من قرار 30 ديسمبر 2020 كانت أيضا هو فرض الإنضباط والإلتزام بالقانون الأساسي للجامعة والاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم واحترام قراراتها”. واضافت الجامعة “أن المصادقة على هذا القرار هو حماية ضمنية للنادي باعتبار أن عدم اتخاذه يمكن أن يكلف الجمعية خصم حوالي 30 نقطة للموسم المقبل وعقوبة مالية بحوالي 200 ألف دينار مع عقوبة رئيس النادي والكاتب العام بعشر سنوات وذلك عملا بمقتضيات الفصل 50 من المجلة التأديبية للجامعة التونسية لكرة القدم”.

اما بالنسبة لمختلف التجاوزات والتصريحات والبلاغات المسيئة والصادرة حسب الجامعة التونسية لكرة القدم من مسؤولي الهلال الرياضي الشابي منذ 31 ديسمبر وإلى غاية هذا التاريخ، فقد خير المكتب الجامعي حسب ما ورد في بيانه “ارجاء النظر فيها آملًا في مسؤولي الهلال الرياضي الشابي وعقلائه عدم مواصلة الزج بالفريق في نزاعات تأديبية من خلال تجاوزات يدينها القانون وعدم رهن الفريق لرغبات مجانية وغير مفهومة وغير مبررة لبعض الأشخاص”.

كما اعلن المكتب الجامعي انه سيتقدم باقتراح للمصادقة عليه من قبل الجلسة العامة وذلك بقبول اللجان المختصة صلب الجامعة لمختلف العقود الممضاة من طرف من له الصفة من الهلال الرياضي الشابي واللاعبين والإطارات الفنية والطبية والتي وقع إمضاؤها انطلاقا من 1 جويلية 2021.