انطلاق عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا بـ50 صيدلية خاصة بداية من يوم الاثنين 16 أوت الجاري

أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، اليوم الاحد، أن عملية تلقيح نموذجية ضد فيروس كورونا بالصيدليات الخاصة ستنطلق في 50 صيدلية موزعة على كامل تراب الجمهورية وذلك بداية من يوم الاثنين 16 أوت الجاري.

وأضاف، في بلاغ له نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”الفايسبوك”، انه سيتم بداية من يوم غد الاثنين 9 اوت فتح باب تسجيل للصيدليات الخاصة على منظومة “ايفاكس” والتثبت من صحة التسجيل من قبل المجلس ليتم اختيار الـ50 صيدلية للمشاركة في العملية النموذجية بمعدل صيدليتين عن كل ولاية على ان يتم انطلاقا من الخميس 19 أوت الحالي توسيع عملية انخراط الصيدليات الخاصة في الحملة الوطنية للتلقيح.

وسيتم فتح باب التسجيل بالنسبة للمواطنين الراغبين في تلقي التلقيح في الصيدليات الخاصة بداية من يوم الاربعاء 11 اوت وذلك ضمن خانة خاصة على منظومة ايفاكس “ايفاكس صيدليات”.

يذكر أن اتفاقية شراكة تم توقيعها بين وزارة الصحة والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة والنقابة التونسية للصيدليات الخاصة والغرفة النقابية الوطنية للصيادلة الباعة بالجملة الموزعين بتاريخ 2 أوت 2021 من أجل حث الاطراف الموقعة على انجاح الحملة الوطنية للتلقيح والتي كانت قد انطلقت في 13 مارس المنقضي.