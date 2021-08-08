المنستير: تلقيح 19 ألفا و147 شخصا في اليوم الإفتتاحي للحملة المكثفة للتلقيح ضدّ كوفيد19

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد، في اليوم الافتتاحي للحملة المكثفة للتلقيح ضدّ فيروس “كوفيد19” بولاية المنستير، 19 ألفا و147 شخصا، وفق ما أفاد به وكالة تونس أفريقيا للأنباء، مصدر مسؤول.

وقد سجّل مركز معهد بورقيبة بالمنستير نسبة إقبال ضعيفة، رغم أنّها كانت مرتفعة خلال الساعات الأولى، حسب ما أكده أسامة سكمة، الناشط في المجتمع المدني وأحد المتطوعين.

ومن جهته ثمّن منسق مركز التلقيح معهد بورقيبة بالمنستير، عفيف تريمش، “التنظيم الممتاز”، بفضل تضافر جهود مختلف الأطراف، من إطارات صحية وتربوية وأمنية ومتطوعين، مشيرا إلى أنّ المركز أغلق أبوابه على الساعة السابعة مساء، في أجواء احتفالية، بعد أن وقع تلقيح أكثر من ألفين و50 شخصا.

ولاحظ أنّ نسبة الإقبال رغم ضعفها تبقى خطوة ممتازة، معبرا عن أمله أن تكون هذه التجربة أحسن في المرة المقبلة وأن يشمل التلقيح من بلغوا الثلاثين من عمرهم. وقد عبّر البعض من الإطارات الصحية بهذا المركز، عن خيبة أملهم، إذ كانوا على استعداد لتلقيح أعداد أكبر من المواطنين والمواطنات.

وسجل مركز معهد سعيد بوبكر بالمكنين، تلقيح 3200 شخص، ليحتل بذلك المرتبة الأولى من حيث عدد المواطنين الذين توافدوا عليه، مقارنة ببقية مراكز التلقيح الأخرى في الجهة.

وتلقت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، من وزارة الإشراف، 55 ألف جرعة لقاح وزعتها على 13 مركز تلقيح بالجهة، حسب عدد السكان، من الشريحة العمرية 40 سنة فما فوق، كان نصيب مركز معهد بورقيبة بالمنستير منها 9 آلاف جرعة لقاح، ومركز معهد سعيد بوبكر بالمكنين 8 آلاف جرعة.