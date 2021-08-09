منظمة الأعراف: نجاح باهر لحملة التلقيح ومزيد الإقبال ضروري..

دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان الإثنين 9 أوت 2021 التونسيات والتونسيين إلى مزيد الإقبال على التسجيل والتلقيح ضمن المنظومة العادية، ومواصلة الالتزام بقواعد التوقي والتباعد مهيبا بكل مكونات المجتمع الوطني مواصلة الجهود التي يبذلونها.

وأكد البيان أن كل هياكل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الوطنية والجهوية والقطاعية والمحلية وقطبه الصحي على أتم الاستعداد لمزيد المساهمة في إنجاح عملية التلقيح والتصدي لجائحة كورونا.

وجاء في بلاغ منظمة الأعراف أن اليوم الأول لعمليات التلقيح المكثف الذي انتظم يوم الأحد 8 أوت 2021 قد شهد نجاحا باهرا، بتطعيم أكثر من نصف مليون تونسي في كل أنحاء البلاد وسط أجواء من التفاؤل والأمل.

وأعربت منظمة الأعراف عن بالغ ارتياحها للنجاح الكبير الذي عرفته هذه المبادرة، متوجهة بالشكر إلى رئاسة الجمهورية التونسية الذي أذن بتنظيم هذه الحملة ودعمها، وإلى كل المتدخلين في هذه العملية وخاصة وزارة الصحة وزارة الصحة وإدارة الصحة العسكرية والإطار الطبي وشبه الطبي في القطاعين العام والخاص، وقطب الصحة بالاتحاد، وقوات الأمن والجيش التي أمنت مراكز التلقيح، ومهنيي النقل – وآلاف المتطوعين من المجتمع المدني ، محييا التونسيين الذين تفاعلوا مع هذه الحملة وأقبلوا بأعداد كبيرة على مراكز التلقيح رغم حرارة الطقس الشديدة.

واعتبر بيان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن النجاح الذي حققه اليوم الأول لهذه العملية يمثل جرعة من الأمل يتوجب البناء عليها لإنجاح المراحل المقبلة في عملية مقاومة جائحة كورونا ، مؤكدا أن التلقيح يبقى الحل الوحيد المتوفر اليوم حتى تعود الحياة في بلادنا إلى وضعها الطبيعي وبما يعود بالفائدة على الجميع.