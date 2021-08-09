تونس تتسلم شحنة جديدة من الأكسجين قادمة من إيطاليا

تسلمت تونس، الاثنين بميناء رادس، شحنة جديدة من مادة الأكسجين الطبي تقدّمت بها في إطار هبة مؤسسة ساندوناتو الإستشفائية الإيطالية التي تربطها علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الصحية التونسية وذلك لدعم جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد-19.

وقد حضر موكب تسلم هذه الهبة إلى جانب المكلف بتسيير وزارة الصحة، علي مرابط، سفير إيطاليا بتونس وممثل المؤسسة الإيطالية.