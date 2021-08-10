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الاحد 15 اوت، اليوم الثاني لعمليات التلقيح المكثف لفائدة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 18الى 39 سنة

2021/08/10 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

ينتظم الاحد 15 اوت اليوم الثاني لعمليات التلقيح بمختلف ولايات البلاد لفائدة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 39سنة، وفق ما أعلنت عنه رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء.

وأفادت في بلاغ لها،أن تنظيم اليوم الثاني لعمليات التلقيح المكثف يندرج في إطار مواصلة تنفيذ الأيام المفتوحة للتلقيح المكثف ضد فيروس كوفيد-19 التي أذن بها رئيس الجمهورية.

وسيخصص هذا اليوم للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة (المولودون بين 9 أوت 1981 و15 أوت 2003) والمسجلون بمنظومة ايفاكس إلى حدود 10 أوت 2021 بما فيهم الطلبة المسجلين بمنصة التلقيح المحدثة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وستتولى وزارة الصحة دعوة المعنيين بالأمر عبر إرساليات قصيرة، كما سيتم الإعلان لاحقا عن مراكز التلقيح المخصصة والتوقيت.

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