المنحى التصاعدي يلازم توننداكس في اقفال الاربعاء

لازم المنحى التصاعدي أداء بورصة تونس ليسجل مؤشرها المرجعي “توننداكس” زيادة بنسبة 0،4 بالمائة ويبلغ النقطة 7282،41 وسط قيمة مبادلات ضعيفة لم تتجاوز 1،3 مليون دينار، وفق مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتمكن سهم صانيماد من تحقيق أفضل اداء، دون تسجيل أي تبادل على السهم، ليرتفع سعره بنسبة 1،9 بالمائة (2،150 دينار). وللتذكير فأنّه إلى حدود يوم 30 جوان 2021 تمكنت الشركة من تحقيق رقم اعمال سنوي بحجم 34،6 مليون دينار اي بارتفاع بنسبة 108 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020

وارتفعت قيمة سهم الخطوط التونسيّة، بدوره، بنسبة 1،9 بالمائة (0،540 دينار) وسط قيمة مبادلات هزيلة لم تتجاوز 3 آلاف دينار. ورغم هذا التحسّن فإنّ تطور السهم يبقى سلبيا منذ بداية سنة 2021 في حدود 8،5 بالمائة.

وتقلص في المقابل اداء سهم الشركة العقارية التونسيّة السعوديّة دون تسجيل اي مبادلات على السهم، بنسبة 4،4 بالمائة ليقفل عند قيمة 2،600 دينار .

وتقهقر سعر سهم الشركة التونسيّة للبنك بنسبة 2،9 بالمائة (2،720 دينار). وتمكن السهم من جذب معاملات بحجم 11 ألف دينار.

وكان سهم بولينا القابضة الأكثر تبادلا خلال حصّة الأربعاء باستحواذه على قيمة 431 الف دينار من اجمالي المعاملات. واقفل السهم عند سعر 12،200 دينار. يذكر أنّ رقم أعمال الشركة ارتفع بنسبة 21 بالمائة خلال النصف الأوّل من سنة 2021 ليبلغ مستوى 1،7 مليار دينار.