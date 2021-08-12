اخر مستجدات حصيلة ضحايا كورونا حول العالم..

مازال فيروس كورونا المستجد يرعب العالم، على الرغم من حملات التطعيم والتلقيح ضده، حيث أظهرت آخر الإحصائيات بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس، في أكثر من 210 دول ومناطق في العالم منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان في الصين في ديسمبر 2019، بلغ 204,671,741، بحسب مركز رصد الفيروس في جامعة جونز هوبكينز.

ومع استمرار تفشي الفيروس، خصوصا السلالة دلتا، التي ظهرت في الهند أولا، وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى قرابة 4.5 ملايين حالة وفاة.

وفي الأثناء تحاول الدول مساعيها من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا عن طريق تقديم اللقاحات والمحافظة على إجراءات الأمن والسلامة، مثل الإغلاقات بين الحين والآخر، وفرض الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وكالات