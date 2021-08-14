المكلف بتسيير وزارة الصحة يتوقع انفاراج الإجراءات الصحية بعد تحسن الوضع الوبائي

توقع المكلف بتسيير وزارة الصحة، علي مرابط، انفراج الإجراءات الصحية المتخذة في اطار مكافحة تفشي فيروس كورونا، قريبا، وذلك بالتوازي مع انفراج الوضع الوبائي الجليّ، وخاصة تراجع نسبة الاختبارات الايجابية الى 22 بالمائة.

وأشار مرابط، خلال اشرافه بمركز التلقيح بالمدرسة الاعدادية النموذجية بمنوبة على عملية تلقيح بيضاء، الى ان اللجنة العلمية ستجتمع قريبا، بالتنسيق مع خلية الازمة بقاعة العمليات بادارة ازمة كوفيد 19 بالمؤسسة العسكرية، لاتخاذ الترتيبات الصحية اللازمة بعد درس الاجراءات الصحية السابقة.

وشدد مرابط على ان الحديث عن انفراج الوضع الوبائي لايعني التراجع عن الالتزام بالبروتوكولات الصحية، داعيا الى مزيد التحلي باليقظة واتخاذ أقصى درجات التوقي من الفيروس، والالتزام بالبروتوكولات الصحية ، مع مواصلة التسجيل بمنظومة التلاقيح.