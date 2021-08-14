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كوفيد-19/تلقيح/حملة:شركات النقل تفعل خطوط النقل المدرسي لنقل المواطنين إلى مراكز التلقيح مجانا غدا الأحد

2021/08/14 أخبار, المصدر, متفرقات

ذكرت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ أصدرته، السبت، أنّ شركة نقل تونس وشركات النقل الجهوية، الواقعة تحت إشرافها، ستعمل غدا، الأحد، على تفعيل خطوط النقل المدرسي المعتادة بكافة الجهات لنقل المواطنين من الفئة العمريّة (19- 39 سنة) ذهابا وإيابان مجانا، إلى مراكز التلقيح، التّي أعلنت عنها وزارة الصحّة في وقت سابق في إطار اليوم الثاني للتلقيح المكثّف للتوقي من كوفيد-19.
واشارت الوزارة في بلاغها أنّ الشركات المعنية قامت بالتنسيق مع الإدارات الجهويّة للنقل واللوجستيك والسلط الجهويّة والمحليّة لإضافة خطوط جديدة كلما دعت الحاجة الى ذلك دعما للخطوط المنتظمة.
وأوضحت أنّها دعت شركة نقل تونس والشركات الجهوية الى اعتماد وتيرة سفرات تمكّن المواطنين من التنقل في ظروف تراعي فيها إجراءات التوقي من جائحة كورونا.
وبإمكان المواطنين الراغبين في التنقل من وإلى مراكز التلقيح الإطلاع على توقيت سفرات الحافلات والمترو المنشورة على صفحات هذه الشركات.

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