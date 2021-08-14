المنستير: جاهزون لتلقيح أكثر من 52 ألف شخص

أكد المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة أنّ الجهة الصحية بالمنستير جاهزة لتلقيح مجموع 52 ألفا و741 شخصا من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و39 سنة والذين وجهت لهم دعوات عبر ارساليات منظومة “ايفاكس” في إطار اليوم الوطني الثاني للتلقيح المكثف

وانتظمت اليوم عمليات بيضاء بجميع مراكز التلقيح التي تفقدتهاا أربعة فرق تضم أعوانا من المراقبة الطبية والمختصين في الإعلامية وإداريين راجعين بالنظر إلى الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير وممثلين عن المندوبية الجهوية للتربية تير حسب ذات المصدر.

وأعلنت ولاية المنستير اليوم بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” عن تركيز قاعة عمليات جهوية بمقرها وعن وضعها الأرقام التالي 73428185، و73228186، والرقم الأخضر المجاني 80107875 على ذمة المواطنين للاستفسار عن أية معلومة تتعلق باليوم الوطني الثاني للتلقيح المكثف.

ومن جهته دعا اليوم الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير سعيد يوسف كافّة التشكيلات النقابية بجهة المنستير إلى التحسيس بضرورة الاقبال على التلقيح في الوسطين الاسري والنقابي ومعاضدة المجهود الوطني لمجابهة الأزمة الوبائية “كوفيد-“19 واسترجاع النّسق الاقتصادي الاعتيادي لبلادنا” وذلك وفق ما ورد اليوم في الصفحة الرسمية للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”.

وأكدت شركة النقل بالساحل انها ستؤمن خدمات مجانية ذهابا وإيابا من والى مراكز التلقيح على مستوى 21 مسلكا بجميع معتمديات الجهة.

وكانت الجهة الصحية بالمنستير تلقت أمس 24 علبة لقاح من نوع “مودرنا” ..

وقد سجلت الجهة خلال اليوم الافتتاحي للتلقيح المكثف يوم 8 أوت الجاري تلقيح مجموع 19 ألفا و134 شخصا. وقد بلغت نسبة الملقحين بها 25 فاصل 20 في المائة بالجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد، و12 فاصل 49 في المائة بالجرعتين وذلك في الفترةالفاصلة بين يومي 13 مارس 2021و13 أوت الجاري