الكاف-كوفيد 19: تسجيل 17 وفاة خلال يومين وانطلاقة محتشمة لليوم الوطني الثاني للتلقيح المكثّف

سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأحد، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي 17 حالة وفاة و150 إصابة جديدة بعدوى الفيروس وذلك بعد صدور نتائج 371 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 13 و14 اوت وهي أعلى حصيلة وفيات تسجل في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد.

في المقابل، يظهر التحيين الجديد تراجع عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات إلى 73 مصابا منهم 14 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف وكذلك الشأن بالنسبة إلى الحالات النشيطة خلال الايام العشرة الاخيرة، حيث انخفض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 907، بما يشير إلى بداية تراجع الوباء في الجهة، وفق ما أفاد به رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ”وات”

وفي حديثه، عن اليوم الثاني للحملة الوطنية للتلقيح المكثف المنتظم اليوم، أشار الجمني إلى أن الإقبال على المراكز الـ12 المخصصة للغرض بالجهة لا يزال ضعيفا، داعيا المواطنين إلى الإلتزام بالتوقيت المحدد لكل شخص تجنّبا للاكتظاظ.

وأوضح، في هذا الصدد، أن الحملة تستهدف في ولاية الكاف تطعيم 16 ألفا و433 شخصا من الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و39 سنة والمسجلة على منظومة “ايفاكس”، وقد تسلمت الجهة 16 ألفا و800 جرعة تلقيح بما سيسهم ،حسب رأيه، في دعم نسق التلقيح بالجهة التي انتفع فيها أكثر من 95 الف مواطن بالتطعيم، منهم أكثر من 13 ألفا شخص خلال اليوم الأول لحملة التلقيح يوم الاحد 08 اوت الجاري.