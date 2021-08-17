سيدي بوزيد-كوفيد19: تسجيل 5 وفيات و314 اصابة مقابل 268 حالة شفاء

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، أمس الاثنين، 5 وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” و314 إصابة جديدة، مقابل 268 حالة شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، بشير سعيدي، في تصريح لـ”وات”.

وباحتساب الحالات الجديدة، يرتفع العدد الجملي للإصابات بفيروس “كورونا” إلى 23 ألفا و547 إصابة منها 22 ألفا و146 حالة شفاء و722 حالة وفاة.

ويبلغ عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية بالجهة حاليا 132 مصابا، وذلك بعد ايواء 22 مصابا جديدا.

وتتوزع الاصابات الجديدة على معتمدية المزونة بـ105 حالات، وسيدي بوزيد الغربية بـ66 حالة، وجلمة بـ46 حالة، وسيدي علي بن عون بـ39 حالة، وسيدي بوزيد الشرقية 18 حالة، والرقاب بـ13 حالة، زكل من السوق الجديد وأولاد حفوز بـ8 حالات، وبئر الحفي بـ6 حالات، ومنزل بوزيان بـ3 حالات، والسبالة بحالتين.