وضعت عملية قرعة نهائيات كاس افريقيا للامم المقررة بالكاميرون من 9 جانفي الى 6 فيفري 2022 والتي جرت مساء الثلاثاء بياوندي المنتخب التونسي ضمن المجموعة السادسة الى جانب منتخبات مالي وموريتانيا وغامبيا.
وفي ما يلي نتائج عملية القرعة :
المجموعة الاولى : الكاميرون (البلد المستضيف) – بوركينا فاسو – اثيوبيا – الراس الاخضر
المجموعة الثانية : السنغال – زيمبابوي – غينيا – مالاوي
المجموعة الثالثة : المغرب – غانا – جزر القمر – الغابون
المجموعة الرابعة : نيجيريا – مصر – السودان – غينيا بيساو
المجموعة الخامسة : الجزائر (حامل اللقب) – سيراليوني – غينيا الاستوائية – كوت ديفوار
المجموعة السادسة : تونس مالي – موريتانيا – غامبيا
قرعة نهائيات كان 2021: المنتخب التونسي ضمن المجموعة السادسة الى جانب مالي وموريتانيا وغامبيا
وضعت عملية قرعة نهائيات كاس افريقيا للامم المقررة بالكاميرون من 9 جانفي الى 6 فيفري 2022 والتي جرت مساء الثلاثاء بياوندي المنتخب التونسي ضمن المجموعة السادسة الى جانب منتخبات مالي وموريتانيا وغامبيا.