قرعة نهائيات كان 2021: المنتخب التونسي ضمن المجموعة السادسة الى جانب مالي وموريتانيا وغامبيا

وضعت عملية قرعة نهائيات كاس افريقيا للامم المقررة بالكاميرون من 9 جانفي الى 6 فيفري 2022 والتي جرت مساء الثلاثاء بياوندي المنتخب التونسي ضمن المجموعة السادسة الى جانب منتخبات مالي وموريتانيا وغامبيا.

وفي ما يلي نتائج عملية القرعة :

المجموعة الاولى : الكاميرون (البلد المستضيف) – بوركينا فاسو – اثيوبيا – الراس الاخضر

المجموعة الثانية : السنغال – زيمبابوي – غينيا – مالاوي

المجموعة الثالثة : المغرب – غانا – جزر القمر – الغابون

المجموعة الرابعة : نيجيريا – مصر – السودان – غينيا بيساو

المجموعة الخامسة : الجزائر (حامل اللقب) – سيراليوني – غينيا الاستوائية – كوت ديفوار

المجموعة السادسة : تونس مالي – موريتانيا – غامبيا