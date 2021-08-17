“توننداكس” ينهي حصة الثلاثاء على شبه استقرار

أقفل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” حصّة، الثلاثاء، على شبه استقرار، محققا ارتفاعا طفيفا بنسبة 05ر0 بالمائة ويدرك النقطة 23ر7303، وسط معاملات ضعيفة لم تتجاوز قيمتها 6ر2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدّر سهم شركة البطارية التونسية “أسد”، قائمة الارتفاعات بعد أن زاد سعره بنسبة 7ر5 بالمائة وليقفل على سعر 020ر5 دينار، َويستحوذ السهم على قيمة 208 ألف دينار من اجمالي المعاملات.

كما سجل سهم الشركة التونسية للسيارات والخدمات بدوره زيادة بنسبة 5ر5 بالمائة وسعر 440ر7 فيما قدّرت المعاملات على السهم ذاته بواحد مليون دينار، وحقق المختص في السيارات تطورا في رقم معاملاته منذ بداية السنة بنسبة 5ر85 بالمائة.

وتكبّد سهم الشركة العقارية التونسية السعودية خسائر مع نهاية الحصة، إذ تراجع بنسبة 5ر4 بالمائة وليقفل على سعر 550ر2 دينار دون تسجيل أي معاملات.

وتدحرج سعر مخابر “أونيماد” بنسبة 9ر2 بالمائة ويقفل على سعر 900ر6 وسط معاملات لم تتجاوز قيمتها 18 ألف دينار،وليتراجع سهم المخابر الصيدلية منذ بداية السنة بنسبة 1ر24_ بالمائة.

وكان سهم الشركة التونسية للسيارات والخدمات الأكثر تداولا خلال الحصة المعاملات، مراكما أرباحا بقيمة 1ر1 مليون دينار.