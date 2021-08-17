مستشار رئيس الجمهوريّة يكشف سبب التأخر في الاعلان على إسم رئيس الحكومة

عاجل: حركة النهضة توجّه جملة من المطالب لقيس سعيّد

بعد الجدل الذي أثاره: والي بنزرت الجديد يتسلّم مهامه

جليلة بن خليل تنفي أي تلاعب بأرقام الوفايات جراء فيروس كورونا لكنها تقر بعدم وضوحها

“توننداكس” ينهي حصة الثلاثاء على شبه استقرار

2021/08/17 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

أقفل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” حصّة، الثلاثاء، على شبه استقرار، محققا ارتفاعا طفيفا بنسبة 05ر0 بالمائة ويدرك النقطة 23ر7303، وسط معاملات ضعيفة لم تتجاوز قيمتها 6ر2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدّر سهم شركة البطارية التونسية “أسد”، قائمة الارتفاعات بعد أن زاد سعره بنسبة 7ر5 بالمائة وليقفل على سعر 020ر5 دينار، َويستحوذ السهم على قيمة 208 ألف دينار من اجمالي المعاملات.

كما سجل سهم الشركة التونسية للسيارات والخدمات بدوره زيادة بنسبة 5ر5 بالمائة وسعر 440ر7 فيما قدّرت المعاملات على السهم ذاته بواحد مليون دينار، وحقق المختص في السيارات تطورا في رقم معاملاته منذ بداية السنة بنسبة 5ر85 بالمائة.

وتكبّد سهم الشركة العقارية التونسية السعودية خسائر مع نهاية الحصة، إذ تراجع بنسبة 5ر4 بالمائة وليقفل على سعر 550ر2 دينار دون تسجيل أي معاملات.

وتدحرج سعر مخابر “أونيماد” بنسبة 9ر2 بالمائة ويقفل على سعر 900ر6 وسط معاملات لم تتجاوز قيمتها 18 ألف دينار،وليتراجع سهم المخابر الصيدلية منذ بداية السنة بنسبة 1ر24_ بالمائة.

وكان سهم الشركة التونسية للسيارات والخدمات الأكثر تداولا خلال الحصة المعاملات، مراكما أرباحا بقيمة 1ر1 مليون دينار.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn