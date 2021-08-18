زكريّاء بوقرّة يحذّر من موجة سادسة لكورونا أخطر من سابقتها

انتقد الدكدور زكرياء بوقيرة، اليوم الأربعاء 18 أوت 2021، الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها رئاسة الجمهوية صباح اليوم في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال زكرياء بوقيرة، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ”الدولة التونسية مازلت ما شعفتش من أخطائها الي قتلو اكثر من 22 الف تونسي (في الحقيقة 66 الف)”.

وأضاف: ”بيان رئاسة الجمهورية بش يغرقنا في موجة سادسة تنجم تكون أخطر حتى من الموجة الخامسة…آلاف التوانسة بش تموت جراء قرارات رئيس الجمهورية”.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت صباح اليوم، عن تعديل توقيت منع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية ليصبح من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك ابتداء من 19 أوت الجاري إلى غاية إشعار آخر.

كما أعلنت الرئاسة، عن جملة من التدابير على غرار منع كل التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المغلقة والسماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 حضور التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة مع ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها الى جانب رفع الكراسي بكل المطاعم والمقاهي بمختلف أصنافها ومنع الاستهلاك على عين المكان على الساعة العاشرة ليلا.