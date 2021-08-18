ولاة إقليم تونس الكبرى سيدرسون مسألة فتح الأسواق الأسبوعية وعودة صلاة الجمعة

قال والي تونس، الشاذلي بوعلاق، الاربعاء، إن ولاة إقليم تونس الكبرى سيجتمعون لمناقشة إمكانية مراجعة بعض الاجراءات الاستثنائية الخاصة بالإقليم، ومن بينها إعادة فتح الأسواق الأسبوعية، ورفع تعليق صلاة الجمعة، وذلك إذا ما تم تسجيل انفراج في الحالة الوبائية وانخفاض في عدد الإاصابات والوفيات جراء فيروس كورونا.

وأضاف بوعلاق في تصريح ل”وات”، على هامش حضوره موكب تسليم مكثفات اكسيجين من بلدية تونس لوزارة الصحة، اليوم الاربعاء بقصر بلدية العاصمة، “نحن نطبق كل قرارات اللجنة العلمية التي تصدر بالخصوص، ضمن الأوامر الرئاسية، ويقع تطبيقها على مستوى الجهات، وسيكون هناك اجتماع لولاة تونس الكبرى (لم يحدد تاريخه) للنقاش حول ما يمكن اتخاذه من قرارات، إلى جانب توصيات اللجنة العلمية والقرارات الرئاسية”.

وشدد على أن تحسن المؤشرات الوبائية لا يمنع من مواصلة الحذر والحيطة، خاصة على مستوى احترام الاجراءات والبروتوكولات الصحية التي تساهم بشكل كبير في التخفيض في نسب العدوى، لافتا إلى ما وصفه ب”التراخي” في صفوف المواطنين على مستوى تطبيق البروتوكولات الصحية والتباعد الاجتماعي، ومشيرا إلى أنه “كلما تم تسجيل انفراج في الحالة الوبائية، نتخذ القرارات اللازمة التي تساهم في إنعاش الحركية الاقتصادية”.