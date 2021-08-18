ولاة تونس الكبرى يتخذون قرارات جديدة تخص التخفيف من إجراءات الحجر الصحي

قرر الولاة الأربعة لولايات تونس الكبرى (تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة)، استئناف نشاط الأسواق الأسبوعية، بداية من تاريخ 19 أوت 2021، مع دعوة البلديات المعنية إلى تنظيمها والحرص على احترام البروتوكولات الصحية الخاصة بها.

كما تقرر، وفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء، عن ولاة تونس الكبرى، استئناف أداء صلاة الجمعة، بداية من تاريخ 20 أوت 2021 مع احترام البروتوكولات الصحية الخاصة بالجوامع.

وأقر الولاة الأربعة أيضا القرار المتخذ من قبل رئاسة الجمهورية، بتعديل توقيت منع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية ليُصبح من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك ابتداء من 19 أوت 2021 إلى غاية إشعار آخر.

وأقروا قرارات الرئاسة بمواصلة منع كل التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المغلقة، فضلا عن السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بحضور التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة، مع ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها.

كما أكدوا على أصحاب المطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها برفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان على الساعة العاشرة ليلا، “على أن يتواصل منع لعب الورق واستعمال الشيشة بالمقاهي”.

وشددوا على جميع الوافدين على البلاد التونسية، عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، بضرورة الاستظهار بنتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد-19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، عند التسجيل مع ضرورة الاستظهار بشهادة في الغرض، مع وجوب الخضوع لحجر صحي إجباري لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلاد التونسية. ويُستثنى من الحجر الصحي الإجباري الوافدين الذين أثبتوا استكمالهم لعملية التلقيح.

وقد حمل البلاغ إمضاءات ولاة تونس وبنعروس وأريانة ومنوبة.