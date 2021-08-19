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هام: هذه الفئة معفيّة من الحجر الصحّي الاجباري

2021/08/19 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفادت سفارة تونس بالمملكة العربية السعودية، بأن وزارة النقل واللوجستيك، اتخذت جملة من الإجراءات الجديدة للدخول الى البلاد التونسية في إطار الرحلات السياحية المؤطرة والمنظمة ( Inclusive tour ).

وبمقتضي هذه الاجراءات، يُعفى المسافرون غير المقيمون الذين يصلون إلى تونس على متن رحلات الطيران غير المنتظمة (Charter) أو الرحلات المنتظمة (Bloc siège sur vol régulier ) من شروط تطبيق الحجر الصحي عند القدوم الى البلاد التونسية شريطة:
1- الاستظهار بشهادة سلبية من اختبار RT-PCR الذي لا يتجاوز تاريخ النتيجة 72 ساعة عند تسجيل الوصول في مطار الاقلاع.
2- الاستظهار بما يفيد حجز وخلاص(Voucher) رحلة سياحية مؤطرة ومنظمة (Inclusive tour) عن طريق متعهد رحلات.

3- الالتزام بالمجموعات المؤطرة(Cohorting) منذ الوصول الى البلاد التونسية والتي تتضمن النقل السياحي والاقامة والتنقل داخل وخارج مؤسسات الإيواء السياحي.
4- تطبيق أحكام البروتوكول الصحي للسياحة التونسية الصادر عن وزارة السياحة.
5- تعمير المعلومات المضمنة بالموقع : https://app.e7mi.tn.

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