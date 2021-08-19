هام: هذه الفئة معفيّة من الحجر الصحّي الاجباري

أفادت سفارة تونس بالمملكة العربية السعودية، بأن وزارة النقل واللوجستيك، اتخذت جملة من الإجراءات الجديدة للدخول الى البلاد التونسية في إطار الرحلات السياحية المؤطرة والمنظمة ( Inclusive tour ).

وبمقتضي هذه الاجراءات، يُعفى المسافرون غير المقيمون الذين يصلون إلى تونس على متن رحلات الطيران غير المنتظمة (Charter) أو الرحلات المنتظمة (Bloc siège sur vol régulier ) من شروط تطبيق الحجر الصحي عند القدوم الى البلاد التونسية شريطة:

1- الاستظهار بشهادة سلبية من اختبار RT-PCR الذي لا يتجاوز تاريخ النتيجة 72 ساعة عند تسجيل الوصول في مطار الاقلاع.

2- الاستظهار بما يفيد حجز وخلاص(Voucher) رحلة سياحية مؤطرة ومنظمة (Inclusive tour) عن طريق متعهد رحلات.

3- الالتزام بالمجموعات المؤطرة(Cohorting) منذ الوصول الى البلاد التونسية والتي تتضمن النقل السياحي والاقامة والتنقل داخل وخارج مؤسسات الإيواء السياحي.

4- تطبيق أحكام البروتوكول الصحي للسياحة التونسية الصادر عن وزارة السياحة.

5- تعمير المعلومات المضمنة بالموقع : https://app.e7mi.tn.