آخر تطورات قضيّة سمير الوافي

أكدت أميرة الوافي شقيقة الاعلامي سمير الوافي أنه قد تمّت تسوية وضعية شقيقها إثر مدّه بشهادة خلاص موضوع النزاع.

وفي ما يلي ما كتبته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: “تم قبول شهادة الخلاص وتسوية الملف نهائيا في موضوع قضية سمير الوافي الى نداولو عليه لمدهم بما يفيد التسويه ومش وقفوه كيما يحكايو بعض الي يستناولو فيها ومتشمتين هو ربي معاه وانتما حسيبكم ربي الى كذبو وكبرو وتشمتوا ومخلاو ما يقولو

حمد الله ربي معاه وانتما اقعدوا اصطادو

حكايه بسيطه ردوها جريمه يظهرلي الناس لكل تتعامل بالشيكات لا سرق فلوس الدولة ولا فلوس حد ربي يهدي وكاهو

لا تشمت في اخيك يعافيه الله ويبتليك