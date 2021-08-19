المهدية: تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي نفس العدد من المصابين

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ438 عينة، صدرت الخميس، تسجيل 163 إصابة جديدة وتعافي نفس العدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب حالة وفاة واحدة.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 44 بقصور الساف و38 بشربان و23 بالمهدية و17 بكل من ملولش وسيدي علوان و11 بالشابة و9 بالسواسي وإصابتين (02) بهبيرة وإصابة واحدة بكل من أولاد الشامخ وبومرداس.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 22262 إصابة بالفيروس التاجي، من بينها 20113 حالة شفاء و646 حالة وفاة و1503 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1146 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد فيروس كورونا ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 147673 منهم 44164 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

وقد دعت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية أعوان الصحة بمختلف أسلاكهم إلى تلقي التلقيح، يومي 20 و21 أوت الجاري من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساء، وذلك في قسم طب الشغل والأمراض المهنية بالمستفى الجامعي الطاهر صفر.