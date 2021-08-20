سوسة: نحو تطعيم الطلبة المغادرين للبلاد بلقاح جونسون في هذا التاريخ

دعت رئيسة مصلحة الإعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة الدكتورة حفصية العذاري اليوم الجمعة 20 أوت 2021، الطلبة الذين لم يتلقوا بعد أيّ جرعة من التلاقيح المضادة لفيروس كورونا والذين سيواصلون دراستهم الجامعية خارج تونس، للالتحاق بمركز التلقيح الجهوي بسوسة، اليوم وغدا من الساعة منتصف النهار إلى الساعة السابعة مساء، لتمكينهم من تطعيم “جونسن أند جونسن”، ذي الجرعة الواحدة.

وأوضحت العذاري أنّه يتوجب على الطلبة الاستظهار ببطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر، وشهادة التسجيل في جامعة أجنبية وجوبا، لتمكنيهم من التطعيم، مشيرة إلى أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تلقيح أكبر عدد ممكن من الطلبة الذين سيواصلون دراستهم الجامعية خارج تونس، لتسهيل سفرهم.