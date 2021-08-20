الهاشمي الوزير يكشف اللقاح الذي سيتم استعماله لفائدة الفئة العمريّة 12 سنة فما فوق

اكد الدكتور الهاشمي الوزير رئيس الحملة الوطنية للتلقيح ومدير معهد باستور اليوم الجمعة 20 اوت 2021 ان المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا تطورت وبلغت نسبة وصفها بالهائلة مشددا على ضرورة مواصلة جهود التلقيح لحماية المواطنين خاصة المسنين والذين يعانون من امراض مزمنة.

وابرز الوزير في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان الكميات المتوفرة حاليا من اللقاح تبلغ 2.4 ملايين جرعة وانه سيتم من هنا الى شهر سبتمبر المقبل توفير 3.2 ملايين جرعة .

واشار الى انه سيتم توفير 4.3 ملايين جرعة اخرى اواخر السنة معتبرا ان الكميات ستكون كافية لتنفيذ الخطة او الهدف الذي ترمي الحملة الى تحقيقه الا وهو تطعيم 50 او 60 بالمائة من التونسيين.

واضاف انه تم الى حد الان تلقيح 4.8 ملايين شخص وان من ببنهم 3.5 ملايين تلقوا جرعة واحدة و 1.4 مليون شخص اتموا التلقيح.

ولاحظ ان الوضع الوبائي شهد فعلا تحسنا وانه تم تسجيل تقلص في عدد الاصابات الجديدة وانخفاض في نسبة التحاليل الايجابية الى اقل من 20 بالمائة.

ولفت الى ان بعض اقسام الكوفيد في بعض المستشفيات اغلقت ابوابها بسبب تقلص عدد الوافدين على المستشفيات معتبرا تلك المؤشرات طيبة.

وشدد على ضرورة مواصلة توخي الحذر وعلى تكثيف عمليات التلقيح في هذه الفترة.

وحول تلقيح الفئة العمرية الاقل من 18 سنة اكد انه تم الترخيص لاستعمال لقاح “فايزر” بالنسبة للفئة العمرية 12 سنة فما فوق وانه يمكن بالتالي استعماله.