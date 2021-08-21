إيقاف لطفي علي النائب السابق بمجلس نواب الشعب

أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي بأننه تم ايقاف لطفي علي النائب السابق بمجلس نواب الشعب من طرف دورية مشتركة بين الإدارة الفرعية للأبحاث والإدارة الفرعية للإستعلام التابعين لإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة وذلك بعد عمل إسترشادي مكنها بعد ظهر اليوم /الساعة الثالثة / من ضبط لطفي علي بمنزل بجهة لافايات بالعاصمة رفقة زوجته .

وأوضح الجبابلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء “وات” أن لطفي علي صادرة في شأنه 3 مناشير تفتيش لفائدة الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الإقتصادية و المالية للحرس الوطني بالعوينة من أجل التدليس ومسك وإستعمال مدلس و فساد مالي وإداري و تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح .

وبين الجبابلي في تصريحه أنه باستشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تم الإذن بمباشرة قضية عدلية موضوعها “تبييض الأموال و الإثراء غير المشروع و تضارب المصالح” كما تم مباشرة قضية عدلية موضوعها “إيواء شخص فار من العدالة متبعة ضد صاحب المنزل الذي كان لطفي علي متواجدا به.