المهدية : وفاة 4 مصابين وتسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

رصدت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، السبت، وفاة أربعة مصابين أصيلي معتمديات السواسي وبومرداس وقصور الساف (02).

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ345 عينة تسجيل 127 إصابة جديدة توزعت إلى 46 بملولش و37 بالمهدية و24 بالسواسي 9 بقصور الساف و4 ببومرداس و3 بالشابة وإصباتين (02) بالجم.

وكشفت نفس النتائج تماثل 64 مصابا للشفاء التام ،مما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ ظهور الوباء، إلى 20316 من جملة 22483 إصابة منها 652 حالة وفاة و1515 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1507 مواطنا اليوم السبت التلقيح ضد الفيروس التاجي ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم 150501 من بينهم 45478 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.