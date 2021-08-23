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عاجل: أب يذبح زوجته و طفليه ثمّ يقتل نفسه

2021/08/23 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

جدّت ليلة البارحة الأحد 22 أوت، جريمة بشعة منذ قليل بمدينة باردو ادت الى وفاة أربعة اشخاص من عائلة واحدة.

وتفيد الأبحاث الأولية أن أستاذا اول في التعليم الثانوي، يعاني ازمة نفسية حادة عاد الى منزله بباردو قرب شارع الحبيب بورقيبة بباردو، ولأسباب مجهولة نشب خلاف بينه وبين زوجته، فعمد الى ذبحها بسكين قبل ان يقتل ابنيهما طعنا بنفس السكين، وعمد في الاخير الى طعن نفسه عدة مرات مما ادى الى وفاته بدوره.

وقد قام ممثل النيابة العمومية بمعاينة جثث الهالكين قبل الاذن في الشروع في الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة .

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