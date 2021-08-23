تسريب صوتي: صاحب موقع “الثورة نيوز” يحاول ابتزاز مهدي بن غربيّة

شاب يحرّض ضدّ رئيس الجمهوريّة.. والوحدات الأمنيّة على الخط

عاجل: تطوّرات جديدة في مذبحة باردو.. والأب ليس هو القاتل

لسعد اليعقوبي: “العلاقة بين رئاسة الجمهوريّة والاتّحاد تتّسم بالفتور”

لسعد اليعقوبي: “العلاقة بين رئاسة الجمهوريّة والاتّحاد تتّسم بالفتور”

2021/08/23 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

قال الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، اليوم الاثنين 23 اوت 2021، إنّ العلاقة بين رئاسة الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل، أصبحت تتّسم بالبرود والفتور على غير العادة، وفق تقديره.

وأعرب اليعقوبي عن امله في الا تطول هذه الفترة، مؤكّدا انه لا مصلحة في استمرار حالة البرود والفتور في العلاقة بين الطرفين، ومشددا على انه من مصلحة الاتحاد ان ينتصر للخيارات ذات البعد الاجتماعي التي جاء بها رئيس الجمهورية معربا عن اعتقاده ان تلك الخيارات تأتي في صلب قناعات الاتحاد واهتماماته، وفق ما صرّح به للاذاعة الوطنية.

وتابع:” يتعين على رئاسة الجمهورية الا تضع الاتحاد في خانة اخرى تكون ضد تلك التوجهات والخيارات”، مشيرا الى انه لا يمكن للمنظمة الشغيلة الا ان تكون ضد محاربة الفساد والاحتكار وضد مراكز النفوذ.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn