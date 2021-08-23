لسعد اليعقوبي: “العلاقة بين رئاسة الجمهوريّة والاتّحاد تتّسم بالفتور”

قال الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، اليوم الاثنين 23 اوت 2021، إنّ العلاقة بين رئاسة الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل، أصبحت تتّسم بالبرود والفتور على غير العادة، وفق تقديره.

وأعرب اليعقوبي عن امله في الا تطول هذه الفترة، مؤكّدا انه لا مصلحة في استمرار حالة البرود والفتور في العلاقة بين الطرفين، ومشددا على انه من مصلحة الاتحاد ان ينتصر للخيارات ذات البعد الاجتماعي التي جاء بها رئيس الجمهورية معربا عن اعتقاده ان تلك الخيارات تأتي في صلب قناعات الاتحاد واهتماماته، وفق ما صرّح به للاذاعة الوطنية.

وتابع:” يتعين على رئاسة الجمهورية الا تضع الاتحاد في خانة اخرى تكون ضد تلك التوجهات والخيارات”، مشيرا الى انه لا يمكن للمنظمة الشغيلة الا ان تكون ضد محاربة الفساد والاحتكار وضد مراكز النفوذ.