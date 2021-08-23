تونس تتسلّم معدّات لإطفاء الحرائق وآليات للتدخّل السريع من دولة الكويت

حلّت ظهر اليوم الإثنين، بمطار تونس قرطاج، طائرتان عسكريتان كويتيّتان محمّلتان بآليّات إطفاء حرائق وصهاريج مياه

وآليات تدخل سريع في الأماكن الصعبة، منحتها دولة الكويت لتونس، في إطار تعزيز قدراتها على التصدي للكوارث الطبيعية.

وتوجهّت رئاسة الجمهورية بهذه المناسبة “ببالغ الشكر والتقدير لدولة الكويت على هذه المبادرة النبيلة التي ترسّخ، مرة أخرى، متانة الروابط التاريخية بين البلدين وتعزز العلاقات الثنائية المتميزة بين الشعبين الشقيقين”، حسب بلاغ لمؤسسة الرئاسة.

وقد تم تسلّم هذه الآليات، بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، والمكلف بتسيير وزارة الداخلية، رضا غرسلاوي،والفريق بالبحرية، عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، وسفير دولة الكويت بتونس، علي أحمد الظفيري.