جيش البحر يحبط 11 عملية هجرة غير نظامية

احبطت وحدات بحرية تابعة لجيش البحر اليوم الاثنين، 11 عملية هجرة غير نظامية شارك فيها 159 شخصا موزعين بين تونسيين واجانب.

واوضحت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أن 129 تونسيا تتراوح أعمارهم بين 14 و46 سنة و30 آخرين من جنسيات إفريقية مختلفة من بينهم طفل شاركوا في عمليات الهجرة تلك والتي انطلقت من 4 موانئ تونسية.

وانطلقت عمليات الهجرة ،وفق البلاغ، من موانئ تاقرماس (ولاية مدنين) (4 عمليات) والشابّة(ولاية المهدية) (3 عمليات) وصفاقس (3 عمليات) وقليبية (ولاية نابل) (عملية واحدة).

وقد تم التوجه بالمعنيين بالأمر إلى موانئ منزل تميم وجربة وصفاقس وجرجيس وتسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.