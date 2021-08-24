تصفيات مونديال 2022 : دعوة ميسي لتشكيلة الأرجنتين لمواجهة البرازيل

وجه مدرب منتخب الارجنيتن ليونيل سكالوني ، يوم الإثنين الدعوة للاعب ليونيل ميسي لتشكيلة المنتخب الأرجنتيني التي ستواجه منتخب زميله الجديد-القديم في باريس سان جرمان نجم البرازيل نيمار الشهر المقبل، وذلك ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وستجري المباراة في الخامس من سبتمبر المقبل بعد أقل من شهرين على المباراة التي جمعتهما في نهائي كوبا أمريكا على الأراضي البرازيلية حين نجح ميسي أخيرا في فك عقدته وإحراز لقبه الأول مع بلاده بالفوز في النهائي 1-0.

وقبل أن يتقابل ميسي مع زميله الجديد-القديم نيمار الذي لعب إلى جانبه في برشلونة من 2013 حتى 2017، سيلتقي ورفاقه مع فنزويلا في الثاني من سبتمبر ثم سيواجهون بعدها بوليفيا في التاسع منه.

وتتصدر البرازيل مجموعة أمريكا الجنوبية بعد حصدها 18 نقطة كاملة من مبارياتها الست الأولى، فيما تحتل الأرجنتين المركز الثاني بـ12 نقطة لكن من دون أي هزيمة أيضا.

وغابت المفاجآت عن تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني للمباريات الثلاث المقبلة للأرجنتين في تصفيات مونديال 2022، حيث ضمت ثنائي الهجوم لاوتارو مارتينيس (إنتر الإيطالي) وباولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي)، فيما يغيب لاعب برشلونة الجديد سيرخيو أغويرو بسبب الإصابة.

كما تضم التشكيلة الأرجنتينية لاعبين آخرين من سان جرمان هما أنخل دي ماريا، صاحب هدف الفوز على البرازيل في نهائي كوبا أمريكا، ولياندرو باريديس، في حين تضم التشكيلة البرازيلية لاعبا آخر من نادي العاصمة الفرنسية هو ماركينيوس.