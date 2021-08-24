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عاجل: هذه أنواع اللقاحات التي سيتمّ استعمالها خلال اليوم المفتوح الثالث للتلقيح

2021/08/24 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قالت مديرة إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة وعضو الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا، الدكتورة احلام قزارة، إنّه سيتمّ استخدام لقاحي “فايزر”، و “أستراينيكا”، خلال اليوم الثالث من عمليّات التلقيح المكثف ضد فيروس كورونا، والذي سيتمّ تنظيمه يوم الأحد القادم 29 أوت 2021.

وأضافت قزارة في تصريح اذاعي ، أنّه سيتمّ تطعيم الفئة العمرية 40 سنة فما فوق ممّن تم استدعاءهم للتلقيح بلقاح استرازينكا .

وبخصوص الفئة العمرية 15 و17 سنة، والتي تشمل تلاميذ المدارس والمرسمين بالتكوين المهني وأيضا المنقطعين عن الدراسة، فإنه سيتم استعمال لقاح فايزر، مبينة أنه سيتم يوم غد الكشف عن آلية تسجيل هذه الفئة وفق تعبيرها.

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