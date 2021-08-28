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جلسة خمريّة تنتهي باضرام النار في طفل ال16 سنة

2021/08/28 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، أمس الجمعة، بإيداع طفل يبلغ من العمر 17 سنة إصلاحية ولاية سيدي بوزيد من أجل محاولة القتل العمد مع سابقية القصد بعد أن أضرم النار في جسد صديقه الذي يبلغ من العمر 16 سنة.

وقال مساعد وكيل الجمهورية شوقي بوعزي أنّ الحادثة جدت منذ يومين في منطقة بوجمعة السايح في معتمدية حاسي الفريد خلال جلسة بين مجموعة من الأصدقاء لإحتساء بعض المواد الكحولية، حيث جدّ خلاف بين الطفلين.

و أقدم المتهم البالغ من العمر 17 سنة على سكب مادة شديدة الالتهاب على جسد صديقه البالغ من العمر 16 سنة وأضرم فيه النار.

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