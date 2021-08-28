جلسة خمريّة تنتهي باضرام النار في طفل ال16 سنة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، أمس الجمعة، بإيداع طفل يبلغ من العمر 17 سنة إصلاحية ولاية سيدي بوزيد من أجل محاولة القتل العمد مع سابقية القصد بعد أن أضرم النار في جسد صديقه الذي يبلغ من العمر 16 سنة.
وقال مساعد وكيل الجمهورية شوقي بوعزي أنّ الحادثة جدت منذ يومين في منطقة بوجمعة السايح في معتمدية حاسي الفريد خلال جلسة بين مجموعة من الأصدقاء لإحتساء بعض المواد الكحولية، حيث جدّ خلاف بين الطفلين.
و أقدم المتهم البالغ من العمر 17 سنة على سكب مادة شديدة الالتهاب على جسد صديقه البالغ من العمر 16 سنة وأضرم فيه النار.