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بامكان البالغين 40 سنة فأكثر غير مسجلين في “ايفاكس” تلقي التلقيح في اليوم المفتوح الثالث للتلقيح المكثف ضدّ كورونا يوم الأحد 29 أوت 2021

2021/08/28 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يمكن للأشخاص المنتمين للفئة العمرية 40 سنة فما فوق الذين لم يتمكّنوا من التسجيل على منظومة “ايفاكس”، الا?لتحاق يوم الأحد 29 أوت الجاري باحد مراكز التلقيح بداية من الساعة منتصف النهار لتلقي التلقيح ضد كورونا، وفق ما أفادت به وزارة الصحة اليوم السبت.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، انه يمكن للبالغين 40 سنة فأكثر غير المسجلين بمنظومة “ايفاكس” او ممن لم يتلقّوا الارسالية القدوم إلى مراكز التلقيح في اليوم الثالث لعمليات التلقيح المكثف ضدّ كورونا يوم الأحد 29 أوت لتلقي الجرعة الأولى من التطعيم شريطة الاستظهار ببطاقة الهوية وتقديم رقم هاتف جوال ليتسنّى الاتصال بهم لضبط موعد الجرعة الثانية.

وأشارت الى ان مكان تلقي الجرعة الثانية سيكون بنفس معتمدية تلقي الجرعة الا?ولى.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تطمح من خلال الأيام المفتوحة للتطعيم المكثف ضد كورونا إلى تلقيح نسبة تترواح بين 70 و80 بالمائة في صفوف الشريحة العمرية 40 سنة فما فوق، وإلى بلوغ نسبة عامة للتلقيح ب 50 بالمائة من السكان حتى منتصف أكتوبر القادم.

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