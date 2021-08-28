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وزارة النقل تسخر ما لا يقل عن 70 حافلة لتأمين النقل مجانا في الموعد الثالث لعمليات التلقيح المكثف ضد كوفيد-19

2021/08/28 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، السبت، أنه سيقع تخصيص مالا يقل عن 70 حافلة لتأمين الربط مجانا وبصفة حصرية للمواطنين المعنيين بالتلقيح ضد كوفيد-19، بين الأحياء والمراكز المخصصة للغرض، غدا الأحد، بكل من ولايات تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس، وذلك من الساعة السادسة والربع صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساء.

ويندرج هذا الإجراء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في إطار الاستعدادات الخاصة بتنظيم أيّام التلقيح المكثّف ضدّ فيروس كوفيد-19 التّي اذن بها رئيس الجمهورية، وليكون يوم الأحد 29 أوت الجاري موعد اليوم الثالث لعمليات التلقيح بكامل ولايات الجمهوريّة، وتهم هذه الحملة الفئة العمريّة 40 سنة فما فوق والفئة العمريّة من 15 إلى 17 سنة.

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