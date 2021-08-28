وزارة الداخلية تعلن عن إجراء حركة حركة صلب الإدارة العامة للحرس الوطني

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تقرر إجراء حركة صلب الإدارة العامة للحرس الوطني بداية من اليوم عين بمقتضاها:

– العميد رضوان الحطاب الطرابلسي: متفقدا عاما للحرس الوطني .

– العميد كمال خميس المحجوب : مديرا عاما للأمن العمومي للحرس الوطني.

– العميد ماهر فرج بوعفصون: مديرا عاما لحرس الحدود.

– العميد سامي محمد الحمزاوي: مديرا عاما لوحدات التدخل للحرس الوطني.

– العميد محمد فارس محمد بن شعبان: مديرا عاما للمصالح المشتركة للحرس الوطني.

– العميد حسام صلاح قوتة: مديرا عاما لتعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية