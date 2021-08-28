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وزارة الداخلية تعلن عن إجراء حركة حركة صلب الإدارة العامة للحرس الوطني

2021/08/28 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تقرر إجراء حركة صلب الإدارة العامة للحرس الوطني بداية من اليوم عين بمقتضاها:

– العميد رضوان الحطاب الطرابلسي: متفقدا عاما للحرس الوطني .

– العميد كمال خميس المحجوب : مديرا عاما للأمن العمومي للحرس الوطني.

– العميد ماهر فرج بوعفصون: مديرا عاما لحرس الحدود.

– العميد سامي محمد الحمزاوي: مديرا عاما لوحدات التدخل للحرس الوطني.

– العميد محمد فارس محمد بن شعبان: مديرا عاما للمصالح المشتركة للحرس الوطني.

– العميد حسام صلاح قوتة: مديرا عاما لتعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية

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