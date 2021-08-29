دعوة الفئة العمرية من 18 الى 39 سنة الى الالتحاق بالمراكز المخصصة للتسجيل لتلقي الجرعة الأولى ضد كوفيد-19 في اليوم الثالث من التلقيح المكثف

أعلن مدير عام الصحة ومنسق عمليات التلقيح المكثف، فيصل بن صالح، الاحد، أنه تم فتح بعض مراكز التلقيح في اليوم الثالث للتلقيح المكثف الموافق للاحد 29 أوت الجاري للفئة العمرية من 18 الى 39 سنة للتسجيل وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا.

ودعا بن صالح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الفئة العمرية المذكورة الى الالتحاق بمراكز الشباب او مراكز الشباب والكهول التي تم تحديدها في هذا اليوم للتسجيل وتلقي التطعيم بما في في ذلك الاشخاص المسجلين في منظومة ايفاكس ولم تصلهم دعوة للتلقيح

وأوضح انه يستثى من هذه الفئة الشباب الذين تلقوا دعوة للتلقيح خلال الأيام القادمة مشيرا الى انه يتعين على الأشخاص المعنيين بالتلقيح من الشريحة العمرية من 18 الى 39 سنة اليوم الاستظهار بوثيقة تثبت الهوية والسن.

ولفت الى أن الفئة العمرية المذكورة (18 ـ39) والتي انضافت الى الفئات العمرية المعنية في اليوم الثالث من التلقيح المكثف سيتم تطعيمها بلقاح فايزر

وأشار الى أنه تم تحديد 3 أنواع من المراكز وهي مراكز مختصة للفئة العمرية من 15 الى 17 سنة سيتم تطعيمهم بفايزر ومراكز للفئة العمرية من 40 سنة فمافوق سيتم تطعيمهم بأسترازينكا ومراكز مختلطة شباب وكهول.

وتتوزع مراكز التلقيح الى 395 مركزا على كامل تراب الجمهورية وفتحت أبوابها من الساعة السابعة صباحا الى حدود السابعة مساء وقد تم تخصيص هذا اليوم الثالث من التلقيح المكثف لتطعيم الفئة العمرية من 40 سنة فمافوق والفئة العمرية من 15 الى 17 سنة وانضافت اليهما الفئة العمرية من 18 الى 39 سنة.

وللاشارة فان أيام التلقيح المكثف كان قد أذن بها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتم في اليوم الأول و الثاني من التلقيح المكثف في 8 و 15 أوت الجاري تطعيم أكثر من مليون شخص.