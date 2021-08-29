سليانةـ اليوم الوطني الثالث للتلقيح المكثّف: تطعيم 7092 شخصا إلى حدود الخامسة مساءا

بلغ عدد الأشخاص اللذين تلقوا التلقيح ضد وباء كوفيد-19 إلى حدود الخامسة من مساء اليوم الأحد ضمن اليوم الوطني الثالث للتلقيح المكثف 7092 شخصا، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بسليانة عادل الحدادي

وأضاف الحدادي، في تصريح لـ”وات” أن من بين الأشخاص الملقحين 1997 شخصا ممن أعمارهم تترواح بين 15 و17 سنة

من جهته ،كشف الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بسليانة، نزار جراد، أنه تم تخصيص 29 حافلة لتأمين نقل الأشخاص المعنيين بالتلقيح اليوم من مختلف المعتمديات

يذكر أنه تم تخصيص 12 مركزا للتلقيح موزعين على جل المعتمديات