عاجل: مهرّب وتاجر مخدّرات ساعدا في تهريب الأخوين القروي

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2021/08/30 أهم الأخبار, المصدر

تمكنت وحدات الحرس الوطني بمعتمدية تالة من ولاية القصرين إثر مداهمة منزل بمنطقة حدودية بولاية القصرين، فجر اليوم الإثنين 30 أوت 2021، من إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في تهريب رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه نحو الجزائر.

وتجري عمليات التحري معه في الوقت الحالي، فيما يتواصل البحث عن المشتبه به الثاني، وهو مفتش عنه في قضية متعلقة بتجارة المخدرات.

ويذكر أن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه النائب المجمد غازي القروي قد تمكنا من اجتياز الحدود خلسة من تونس نحو الجزائر عبر مسالك حدودية في ولاية القصرين، وذلك بعد الاستعانة بمهربين إثنين.

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