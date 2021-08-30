عاجل: امكانيّة ظهور سلالات جديدة لكورونا أكثر فتكا في تونس

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2021/08/30 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكّدت الدكتورة سمر صمود، المختصة في علم المناعة، إن الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة الحالية والحد من انتشار الوباء هي التلقيح.

وأوضحت أن التلقيح يحمي من الحالات الخطيرة ومن الدخول إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن تونس لديها اليوم فرصة لتكثيف عمليات التطعيم.

وتابعت في مداخلة لها اليوم على “الجوهرة أف أم” أن تونس بعيدة جدّا عن تحقيق المناعة الجماعية وأن الخطر مازال قائما، مشيرة إلى إمكانية ظهور سلالات جديدة أكثر فتكا وتسجيل موجات جديدة.

وأوضحت أن الدول التي قطعت أشواطا كبيرة في عمليات التلقيح سيكون لديها فرص أحسن وأفضل لمقاومة الفيروس.

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