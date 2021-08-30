عاجل: أول تعليق لأسامة الخليفي بخصوص ايقاف نبيل وغازي القروي في الجزائر

اكد رئيس كتلة قلب تونس في البرلمان المعلقة أشغاله أسامة الخليفي، اليوم الإثنين، انه لا يوجد لدى قلب تونس أي معطى رسمي من مؤسسات الدولة حول إيقاف رئيس الحزب نبيل القروي في الجزائر.

وشدّد الخليفي في تصريح اذاعي، انهم بصدد البحث عن معلومة رسمية وإبان توفرها سيعلن عنها الحزب.

وأفاد الخليفي ان وضعية نبيل القروي القانونية يتحدث عنها المحامين ، لافتا النظر إلى ان القروي صدر في حقه حكم بعد 6 أشهر من السجن يقضي ببقائه في حالة سراح ورفع تحجير السفر عنه.

وجدد التأكيد انهم صلب حزب قلب تونس يبحثون عن موقف رسمي للمسألة، وفق تعبيره.

ويذكر أنه تم القبض على شخص في القصرين يشتبه في ضلوعه في عملية تهريب الأخوين القروي للجزائر.