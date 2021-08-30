المهدية: تسجيل حالتي وفاة و 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا و تعافي 110 مصابين

سجلت الدائرة الصحية بالمهدية، الاثنين، حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الجائحة بالجهة، إلى 683 حالة.

إلى ذلك، أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ317 عينة، الاثنين، 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مع تعافي 110 مصابين.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 56 بقصور الساف 19 بملولش و15 بالمهدية و10 بشربان و8 بكل من هبيرة وأولاد الشامخ.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 23750 إصابة من بينها 21141 حالة شفاء و683 حالة وفاة و1926 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 883 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي، ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 171483، من بينهم 49087 تلقوا الجرعة الثانية.