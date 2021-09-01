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القصرين: الإذن للمصالح الأمنية بتالة بحجز آلات ثقيلة ومعدات أشغال تابعة لشركة مقاولات لطفي علي

2021/09/01 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، لفرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بمعتمدية تالة، اليوم الإربعاء، بحجز آلات ثقيلة ومعدات أشغال تابعة لشركة مقاولات النائب بالبرلمان المجمدة عضويته، لطفي علي، على خلفية قضايا متعلقة به، وأمام مواصلة شركته إنجاز
عدد من الأشغال بالجهة، وفق ما ذكره مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، شوقي بوعزي.

وبيّن بوعزي، في تصريح إعلامي، أنه تم اليوم إحالة الممثل القانوني لشركة مقاولات لطفي علي على أنظار العدالة في حالة تقديم، مضيفا أنه تم إبقائه في حالة سراح بعد الإستماع الى أقواله، في حين تم إدراج شقيق لطفي علي محل تفتيش على إثر تحصنه بالفرار، وإحالة ملف القضية على المصالح الديوانية لتقديم الطلبات.

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