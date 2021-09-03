توننداكس ينهي حصة الجمعة على ارتفاع بنسبة 14ر0 بالمائة

انهى مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس توننداكس، حصة الجمعة، على ارتفاع بنسبة 14ر0 بالمائة مدركا 7346 نقطة وسط تداولات في حدود 8ر16 مليون دينار وفق بورصة تونس.

وحصل الاتحاد الدولي للبنوك على زهاء 422ر14 مليون دينار من اجمالي التداولات على امتداد الجلسة ليغلق على استقرار في سعر السهم عند 600ر16 دينار.

وتصدر سهم سيتي كار، قائمة الارتفاعات ، بنسبة 04ر5 بالمائة ويقفل على سعر 450ر11 دينار في حين ارتفع سهم الشركة التونسية لاعادة التامين بنسبة 57ر2 بالمائة وسعر 180ر7 دينار وسهم آرليكيد تونس بنسبة 17ر2 بالمائة وسعر 110 دينار .

وتراجع سهم سرفيكوم بنسبة 90ر3 بالمائة الى 970ر1 دينار متبوعا بسهمي الخطوط التونسية بنسبة 48ر3 بالمائة وسعر 500ر0 دينار و التونسية لصناعة الورق بنسبة 76ر3 بالمائة وسعر اقفال في حدود 370ر5 دينار .