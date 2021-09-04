الكاف-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و 60 إصابة جديدة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا” بالجهة عن تسجيل حالة وفاة 60 إصابة جديدة مؤكدة بعدوى الفيروس وذلك بعد صدور نتائج 164 تحليلاً مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 02 اوت.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 645 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 18 ألفا و673 إصابة.

كما أورد التحيين استقرارا في عدد المصابين بالوباء المقيمين بالمستشفيات في حدود 58 حالة منها حالة 14 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف في حين تراجع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي خلال الايام العشرة الاخيرة الى 716، مسجلا بذلك تراجعا مستمرا يؤشر، وفق ما أكده رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ”وات” إلى بداية انفراج الوضع الوبائي نسبيا.