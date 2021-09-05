المهدية: تراجع نسبة العينات الايجابية من تحاليل تقصي فيروس كورونا إلى 11 بالمائة 



تراجعت النسبة اليومية للعينات الايجابية من تحاليل تقصي فيروس كورونا المستجد، الأحد، إلى 11 بالمائة بالتوازي مع انخفاض نسبة اشغال أسرة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر إلى 78 بالمائة.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ517 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 58 إصابة جديدة توزعت بين 22 إصابة بملولش و11 بالشابة و8 بالسواسي و7 بقصور الساف و6 بالمهدية و3 ببومرداس وإصابة واحدة بأولاد الشامخ.

وتماثل، في المقابل، 153 مصابا للشفاء التام مما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ ظهور الوباء، إلى 21933 حالة من جملة 24501 إصابة من بينها 703 حالة وفاة و1865 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1486 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي ليبلغ العدد الجملي للمنتفعين بالتطعيم بالجهة 191893 من بينهم 64822 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.