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وزارة الصحة: تلقي 335069 شخصا التلقيح ضد فيروس كورونا يوم 4 سبتمبر

2021/09/05 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أفادت وزارة الصحة أنه تم بتاريخ يوم أمس السبت4 سبتمبير 2021 تلقيح 335069 شخصا من مجموع 494472 تمت دعوتهم لتلقي التلقيح.

وأوضحت الوزارة، في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، ان2499098 من التونسييين والتونسيات استكملوا، إلى حدود 4 سبتمبير الجاري، تلقيحهم ضد الفيروس.

وقد تلقى، حسب البلاغ، 1827786 من المواطنين جرعتين من التلقيح، منهم 318620 من لقاح مكون من جرعة واحدة، و 352692 كانوا اصيبوا بفيروس كورونا في ما سبق.

وجاء، في بلاغ وزارة الصحة ان عدد المسجلين في منظومة ايفاكس لتلقي التلقيح وصل، إلى حدود يوم 4 سبتمبير الجاري 5923047 .

وجددت وزارة الصحة الدعوة إلى كافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة ايفاكس.

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