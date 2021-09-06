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خلايا رعدية مرفوقة بأمطار بعدد من الولايات الشرقية

2021/09/06 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي، الإثنين، أنه من المنتظر تكون خلايا رعدية ترافقها أمطار متفرقة ومحلية بعدد من الولايات الشرقية خلال هذه الليلة على غرار تونس الكبرى وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس ومدنين فيما تكون الأجواء مغيمة جزئيا ببقية الجهات.
وتهب الرياح، وفق بلاغ صادر عن المعهد، ضعيفة إلى معتدلة تصل سرعتها إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور السحب الرعدية أما البحر فيكون مضطربا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.
وتتراوح الحرارة ليلا بين 23 و26 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 21 درجة بالمرتفعات وبين 26 و29 درجة بالجنوب.

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