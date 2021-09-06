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تطاوين: 7وفيات و28 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال اليومين الماضيين

2021/09/06 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات


سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال يومي السبت والاحد الماضيين، 7 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الاصابة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك عدد ضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس 2020، الى 485 حالة.
وتتوزع الوفيات الجديدة الى 3 حالات بمعتمدية تطاوين الجنوبية، وحالتين في معتمدية تطاوين الشمالية، ومثلهما في معتمدية غمراسن، فيما يتوزع إجمالي الوفيات الى 213حالة بتطاوين الشمالية، و118 حالة وفاة بتطاوين الجنوبية، و81 بغمراسن، و28 برمادة، و15 ببني مهيرة، و16 في البئر الاحمر، و12 في الصمار و9 في ذهيبة.
وسجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال ال48 الماضية، ايضا، 28 اصابة جديدة بالفيروس، تتوزع الى 10 اصابات في غمراسن، 09 اصابات في تطاوين الشمالية، و07 اصابات في تطاوين الجنوبية، واصابتين في رمادة، وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات الى 12234 اصابة مؤكدة.
ويخضع حاليا، 10 مصابين للرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين.
مر

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