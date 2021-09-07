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لسعد اليعقوبي يطالب بتنظيم حملات تلقيح داخل المؤسّسات التربويّة

2021/09/07 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

طالب الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي بالقيام بعمليات تلقيح موجهة ضدّ فيروس كورونا داخل المؤسسات التربوية والتسريع في التلقيح وتعميمه قبل العودة المدرسية.

وأضاف اليعقوبي في تصريح لموزاييك أف أم اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 “يجب مضاعفة المجهود ووزارة التربية أثبتت أنها تملك القدرة اللوجستية على تنظيم هذه العملية، كما لا يمكن التغاضي عن دور الصحة المدرسية التي تمتلك خبرة كبيرة في مجال التلاقيح.. وبالتالي هذا الفريق يمكنه أن يعاضد مجهودات الدولة في تلقيح التلاميذ والمدرسين”.

وأفاد اليعقوبي أنّ حملة التلقيح ضدّ كورونا وحسب الإحصائيات أثبت أن حوالي 50 ألف تلميذ تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة تلقوا التلقيح “لكن لا يمكن التغاضي عن حقيقة أن مليون تلميذ لم يقع تطعيمهم بعد” حسب تعبيره.

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