المنستير: إحباط محاولة هجرة غير نظامية من سواحل الجهة وإلقاء القبض على 17 شخصا

أحبطت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمنستير، منذ 3 أيام، محاولة هجرة غير شرعية من سواحل الجهة نحو إيطاليا، وفق ما ذكره، اليوم الاربعاء، مصدر أمني لـ(وات).

وأوضح ذات المصدر، أن الوحدات الأمنية، ألقت خلال هذه العملية، القبض على 8 أفراد، كشفت التحريات معهم أنّهم اتفقوا مع أحد الأشخاص على الابحار بهم خلسة نحو إيطاليا مقابل مبلغ ثلاثة آلاف دينار، وحجزت لديهم كمية من البنزين، وزيت محرك، وبطاريات، لافتا الى ان الأبحاث لاتزال متواصلة في هذه القضية لدى فرقة الشرطة العدلية بالمنستير.

وألقت، من جهتها، الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجمال من ولاية المنستير، خلال كمين، القبض على 5 أشخاص متورطين في عملية احتجاز شخص آخر يبلغ من العمر 37 سنة، وطالبوا والده بتمكنيهم من فدية قدرها 25 ألف دينار، ليتولى الأب ابلاغ الوحدات الأمنية.

وكشفت التحريات مع هؤلاء الأشخاص، أنّهم اتفقوا مع ابن المبلغ على ترحيلهم على متن قارب خلسة نحو إيطاليا وسلموه مبلغ 25 ألف دينار، غير أنّه لم ينفذ الاتفاق، في انتظار ما ستكشف عنه الابحاث.

وألقت كذلك، فرقة الشرطة العدلية وفرقة الطريق العمومي بجمال، أمس الثلاثاء، القبض على شخص صادرة في شأنه 6 مناشير تفتيش من أجل قضايا مختلفة، وشخص بحوزته سيارة بدون وثائق وغير مسجلة بأسطول النقل، وفق ما نشرته النقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني بجمال عل صفحتها الرسمية.

وألقت الشرطة العدلية بجمال، أمس أيضا، القبض على شخص ينتمي إلى عصابة كانت ارتكبت منذ أكثر من سنة عملية سرقة من داخل محل سكنى واسترجعت كمية من المسروق. كما ألقت وحدات منطقة الأمن الوطني بقصر هلال، خلال عملية مداهمة، القبض على شخص مفتش عنه في عدد من قضايا السرقة، وصادرة في شأنه 6 مناشير تفتيش من أجل السرقة.